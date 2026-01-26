Alta tensione in maggioranza Fondamenta-Avs tira dritto | Cittadinanza alla Albanese

In un contesto politico segnato da tensioni, Fondamenta-Avs insiste sulla richiesta di conferire la riconoscenza a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU. Nonostante le dichiarazioni del sindaco Lattuca, che aveva escluso richieste di cittadinanza per figure divisive, il gruppo politico presenterà comunque la proposta nel prossimo consiglio comunale. La questione evidenzia le divergenze all’interno della maggioranza e la volontà di perseguire decisioni condivise.

di Andrea Alessandrini Nonostante il sindaco capocoalizione Enzo Lattuca abbia affermato il 30 dicembre alla conferenza di fine anno che non si dovrebbero presentare richieste di conferimento della cittadinanza per personaggi divisivi e avesse aggiunto che a parere suo non sarebbe mai stata presentata, Fondamenta-Avs (consigliere comunale Damiano Censi, assessora Giorgia Macrelli) nel consiglio comunale di giovedì chiederà al consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu. "Albanesee ha trasformato il dibattito sulla Palestina da semplice confronto politico a analisi giuridica rigorosa, individuando responsabilità individuali e collettive nei crimini internazionali e nel genocidio in corso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Fondamenta e Avs replicano a Giubilei: "No a polemiche strumentali"In seguito alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Fondamenta e Avs hanno risposto a Giubilei, sottolineando la volontà di evitare polemiche strumentali.

Leggi anche: Il viaggio in Cisgiordania raccontato dall'assessora, Fondamenta e Avs: "Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese"

