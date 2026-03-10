Intensificati i controlli del territorio a San Giuliano Terme | 140 identificati in 10 giorni

Negli ultimi dieci giorni, a San Giuliano Terme, sono state svolte operazioni di controllo sul territorio che hanno portato all'identificazione di 140 persone. Le attività riguardano sia il capoluogo che le frazioni del comune, e sono state avviate su indicazione del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli per prevenire e contrastare eventuali attività illecite.

I Carabinieri rendono noti i numeri dei servizi eseguiti nell'area del comune termale nella prima parte del mese di marzo San Giuliano Terme, fra capoluogo e frazioni, è stato al centro di attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, come su indicazione del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica. Nei primi 10 giorni di marzo i Carabinieri del Comando Provinciale, con l'aiuto del 6° Battaglione 'Toscana' di Firenze, hanno visto scendere in campo 56 militari, che hanno effettuato complessivamente 24 pattuglie mirate fra azioni in strada e presso gli esercizi pubblici. Il monitoraggio ha riguardato anche il rispetto delle misure restrittive e la legalità commerciale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

