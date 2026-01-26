Nella zona di Ercolano, Napoli, è stato sequestrato un allevamento abusivo di cani di piccola taglia. L’intervento, condotto dai militari della Guardia di Finanza, ha portato al sequestro di animali allevati senza autorizzazioni. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al maltrattamento animale e di tutela del benessere degli animali domestici.

Un allevamento di cani di piccola taglia completamente abusivo è stato sequestrato dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel comune di Ercolano. La GdF compagnia di Portici, insospettita dal forte abbaiare proveniente da una serra dismessa, hanno rilevato la presenza, su un terreno agricolo, di 43 cani di varie razze. Tra questi barboncini, maltesi e spitz, chiusi in gabbie, in pessime condizioni igienico-sanitarie. A seguito dell’intervento di personale della Asl Napoli 3 Sud è stato accertato che le condizioni generali dell’allevamento non rispettavano la normativa vigente.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Santa Maria di Licodia, sequestrato un allevamento equino abusivo

Leggi anche: Grosseto: allevamento abusivo gambero killer della Louisiana. Sequestrato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Tedeschi (Carabinieri forestali): L’allevamento di cani ad Apecchio era abusivo; L’allevamento abusivo di cani sequestrato a Napoli; Apecchio, scoperto un allevamento abusivo di cani. Il blitz per salvare 31 rottweiler in condizioni di sofferenza; Ercolano, allevamento abusivo di cani scoperto dalla Guardia di Finanza: 43 animali sequestrati.

Ercolano, scoperto allevamento abusivo di caniERCOLANO – Un allevamento clandestino di cani di piccola taglia è stato scoperto nel comune di Ercolano (Napoli) dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, impegnati in controlli ... marigliano.net

L’allevamento abusivo di cani sequestrato a NapoliUn allevamento di cani di piccola taglia completamente abusivo è stato sequestrato dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel comune di Ercolano. La GdF compagnia di P ... open.online

Apecchio, scoperto un allevamento abusivo di cani. Il blitz per salvare 31 rottweiler in condizioni di sofferenza - facebook.com facebook