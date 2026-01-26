VIDEO & FOTO Scoperto e sequestrato allevamento abusivo di cani nel Napoletano

I finanzieri della Compagnia di Portici hanno scoperto e sequestrato un allevamento abusivo di cani di piccola taglia situato in una serra dismessa ad Ercolano, nel Napoletano. Gli animali erano costretti a vivere in condizioni di scarsa igiene, tra rifiuti e scarti alimentari. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza gli animali e di interrompere un’attività illegale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Erano costretti a vivere in spazi angusti, tra rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi: un allevamento di cani di piccola taglia, completamente abusivo, allestito in una serra dismessa, è stato scoperto dai finanzieri della Compagnia di Portici, a Ercolano, in provincia di Napoli. Nelle gabbie, sistemate in un terreno agricolo, le fiamme gialle hanno trovato 43 cani di varie razze, tra cui barboncini, maltesi e spitz, alcuni privi del previsto microchip, allevati in pessime condizioni igienico-sanitarie, come rilevato da personale della ASL Napoli 3 Sud. I finanzieri hanno anche trovato due carcasse di animali, in un sacco, nell’immondizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Scoperto allevamento abusivo: al suo interno 43 cani di varie razzeDurante un controllo dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a Ercolano è stato scoperto un allevamento di cani di piccola taglia operante in modo abusivo.

