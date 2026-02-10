Qualità dell’aria | Bergamo migliora ma i nuovi limiti UE sono lontani Bassa maglia nera per gli allevamenti intensivi

La qualità dell’aria a Bergamo sta migliorando, ma i dati di Legambiente mostrano che siamo ancora lontani dai nuovi limiti europei. La situazione nella Pianura Padana resta critica, con molte zone che faticano a rispettare le nuove regole e a raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030.

La qualità dell’aria nella Pianura Padana è in miglioramento, ma l’ultima fotografia scattata da Legambiente restituisce un quadro che preoccupa per il ritardo nell’adeguamento alle direttive europee e agli obiettivi fissati per il 2030. Il nuovo spaccato emerge dal dossier “Mal’Aria”, il report annuale dell’associazione sull’inquinamento atmosferico che raccoglie i dati sulla concentrazione delle polveri sottili sul territorio regionale. A Bergamo le rilevazioni risultano abbastanza positive: nel 2025 la concentrazione media di PM10 nel capoluogo è stata di 23 µgm³, quella di PM2,5 (particolto sottile) di 20 µgm³ e il biossido di azoto ( NO? ) ha raggiunto i 24 µgm³.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Bergamo Pianura Qualità dell’aria a Frosinone: nel 2025 meno smog, ma i limiti UE 2030 restano lontani Frosinone mostra segnali di miglioramento sulla qualità dell’aria nel 2025, dopo un 2024 terrible per lo smog. Report di Legambiente sulla qualità dell'aria, Verona maglia nera in Veneto: è la città più lontana dai limiti 2030 La qualità dell’aria a Verona rimane preoccupante. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bergamo Pianura Argomenti discussi: Qualità dell'aria: Bergamo migliora, ma i nuovi limiti UE sono lontani. Bassa maglia nera per gli allevamenti intensivi; Mal’Aria di città 2026: i nuovi dati del report; Report Mal’aria di Città 2026; Comunicazione Italiana. Qualità dell’aria: miglioramenti in Lombardia, ma il limite Ue resta lontano. Le polveri sottili tallone di Achille in ogni provinciaSecondo il report annuale Mal’aria di Legambiente la Pianura Padana è tra i luoghi più problematici a livello europeo. Oltre a Milano, si registra un elevato inquinamento atmosferico a Cremona, Lodi ... ilgiorno.it Migliora la qualità dell’aria in Pianura Padana ma in ritardo rispetto alla nuova direttivaQualità dell'aria in miglioramento in Pianura Padana ma resta il ritardo nella conformità alla nuova direttiva: questo il ritratto che emerge dai dati lomba ... settenews.it La zona resta sotto osservazione per la qualità dell’aria, che risulta ancora fortemente satura di fumi e difficile da respirare facebook Qualità dell'aria e il traguardo 2030: Bologna "potrebbe farcela" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.