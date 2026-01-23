No a fotovoltaico e allevamenti intensivi

Si ritiene importante promuovere uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Per questo, si propone di evitare l’installazione di impianti fotovoltaici non pianificati, come quelli previsti a Fossarmato, e di prevenire l’insediamento di allevamenti intensivi nelle aree vicine a Travacò, per tutelare il territorio e la qualità della vita dei cittadini. La cura del territorio richiede scelte attente e responsabili, nel rispetto dell’equilibrio ambientale.

Due obiettivi: disincentivare gli impianti fotovoltaici come quelli che si vorrebbero installare a Fossarmato e impedire l'insediamento di allevamenti intensivi del tipo che potrebbe sorgere alle porte della città, a Travacò. Il piano delle regole inserito nel piano di governo del territorio del Comune pone dei paletti ai nuovi insediamenti. "Per gli impianti fotovoltaici - spiega l'assessore all'ambiente Lorenzo Goppa (nella foto) - come criteri di ammissibilità si chiede di dare priorità ad aree già impermeabilizzate. Saranno preservate le aree boschive, i percorsi pedonali o di interesse storico e, nel caso di ambiti degradati, si chiede il ripristino".

