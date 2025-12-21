Una perturbazione porta da domani un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'Italia, con pioggia e neve. Sarà allerta meteo su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 22 novembre: le regioni a rischio

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 dicembre: le regioni a rischio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 21 dicembre: le regioni a rischio; Il maltempo ci accompagnerà almeno fino al weekend prenatalizio. Allerta gialla in 4 regioni; Torna il maltempo, scatta l'allerta gialla per 24 ore; Maltempo in arrivo in Sardegna.

Maltempo, allerta meteo gialla con temporali e nevicate domani 22 dicembre: le regioni a rischio - Una perturbazione porta da domani un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'Italia, con pioggia e neve ... fanpage.it