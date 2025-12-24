Natale sotto la pioggia allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio | quali sono le zone più a rischio

Allerta maltempo di colore giallo anche per il 25 dicembre, la giornata di Natale: dove piove domani e con quale intensità. Vigilia di Natale sotto allerta meteo: previste piogge insistenti e raffiche di vento anche sulla costa; Vigilia di Natale sotto la pioggia (e neve in collina) in Emilia-Romagna: l'allerta è arancione; Vigilia di Natale sotto allerta gialla per pioggia e vento; A Natale piove: allerta meteo prorogata fino al 25 dicembre su Napoli e Campania. Natale con Allerta Gialla per neve e valanghe in Valsusa e in Val Sangone - TORINO – Il bollettino aggiornato di Arpa Piemonte ha confermato l'emissione di un' allerta gialla per neve e valanghe, valida fino alle ore 13:00 del 25 dicembre.

Vigilia di Natale sotto la pioggia (e neve in collina) in Emilia-Romagna: l’allerta è arancione - Romagna: sono attese precipitazioni intense e persistenti, che sopra i 700 metri di altitudine saranno nevose. dire.it

Meteo, arriva il vortice polare. Vento e pioggia sul Natale, acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna - Diversi i temporali che stanno coinvolgendo gran parte del Nord ma anche altre regioni come il Molise. msn.com

