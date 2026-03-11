Durante l’allenamento dell’Inter, Marcus Thuram ha completato tutte le sessioni e risulta pienamente recuperato per la partita contro l’Atalanta. La squadra ha lavorato anche su Lautaro e Bastoni, ma senza aggiornamenti specifici sulle loro condizioni. La formazione nerazzurra si prepara così a affrontare la prossima sfida di campionato con tutte le risorse disponibili.

Allenamento Inter, Marcus Thuram è completamente recuperato in vista dell'Atalanta. Le novità su Lautaro e Bastoni. Direttamente da Appiano Gentile, arrivano novità cruciali riguardanti l'infermeria nerazzurra in vista del match contro l'Atalanta. Matteo Barzaghi di Sky Sport ha fatto il punto sulle condizioni dei leader di Cristian Chivu, impegnato a difendere il primato di 67 punti dopo lo scivolone nel derby. Allenamento Inter: Thuram, il rientro è ufficiale: sabato titolare contro l'Atalanta. La notizia più attesa riguarda Marcus Thuram: l'attaccante francese ha già ripreso ad allenarsi lunedì e, dopo il lavoro differenziato di ieri, oggi è tornato stabilmente in gruppo.

© Internews24.com - Allenamento Inter, svolta Thuram: francese totalmente recuperato! Le ultime su Lautaro e Bastoni

