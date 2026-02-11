Inter Juve le ultime di formazione | Thuram e Lautaro Martinez guidano l’attacco ballottaggio in mezzo al campo

Questa sera si gioca il big match tra Inter e Juventus. Lautaro Martinez e Thuram saranno i comandanti dell’attacco nerazzurro, mentre in mezzo al campo si decide ancora il nome del titolare tra Barella e gli altri. I tifosi sono pronti a vivere un’altra sfida che promette emozioni e colpi di scena.

Inter News 24 Inter Juve, secondo Sky Lautaro Martinez e Thuram guideranno l’attacco. Barella potrebbe partire dal primo minuto. La marcia d’avvicinamento al Derby d’Italia entra nella fase caldissima. Con l’Inter saldamente in vetta a 58 punti, Cristian Chivu sembra aver sciolto le riserve sul reparto offensivo per la notte di San Valentino: a San Siro tornerà la luce della “ThuLa”. Nonostante l’ottimo rendimento di Bonny ed Esposito, il tecnico rumeno si affiderà alla coppia d’oro per scardinare la difesa di Spalletti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Juve, riecco la ThuLa: Lautaro e Thuram guidano l’assalto, Barella sorpassa Calhanoglu per una maglia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Juve, le ultime di formazione: Thuram e Lautaro Martinez guidano l’attacco, ballottaggio in mezzo al campo Approfondimenti su Inter Juve Formazione Qui Riad, le ultime di formazione per l’Inter: Martinez in porta, Frattesi scalpita mentre in attacco ballottaggio Inter: Pio Esposito in attacco con Lautaro. Le ultime di formazione L'Inter si prepara alla sfida contro il Pisa, con Pio Esposito in attacco al fianco di Lautaro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Juve Formazione Argomenti discussi: Il finale di calciomercato si infiamma: Boga e Holm per la Juve (che sogna il tris), l’Inter chiude per…; Inter-Juventus, un Derby d'Italia a distanza siderale: bianconeri a -12, stavolta non sarà uno scontro diretto; Inter - Juventus: Dove Vederla in Tv e in Streaming; Inter, Chivu sorride: ritorno in gruppo per Calhanoglu e Barella. Le ultime verso la Juve. Inter-Juve, le ultime dalle infermerie: Barella scalpita, Conceiçao punta San SiroAnche Calhanoglu sarà di nuovo disponibile, ma Chivu non lo rischierà. Nei bianconeri torna Kelly dal primo minuto ... gazzetta.it Probabili formazioni Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, Kelly e MirettiInter e Juventus si ritrovano una di fronte all'altra 5 mesi dopo il 4-3 bianconero di metà settembre: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Luciano Spalletti. goal.com Modifiche al prato di San Siro prima di #InterJuve Tutti i dettagli x.com Questo secondo giallo non dato è scandaloso. Siamo ai livelli di Pjanic in Inter-Juve del 2018 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.