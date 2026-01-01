Altro che Milan Vlahovic cambia idea | Allegri ci resta malissimo

Vlahovic, attaccante serbo in scadenza nel giugno 2026, è al centro di recenti cambiamenti riguardo al suo futuro. Dopo voci su un possibile trasferimento al Milan, sembra che la decisione sia cambiata, lasciando aperti diversi scenari. Per ora, nulla è ancora definito, e il suo percorso professionale resta da chiarire, con implicazioni anche per la squadra attuale e i piani di mercato.

Per Vlahovic sembra arrivato il momento della resa dei conti per il prosieguo della sua carriera. Svolta per il suo futuro: niente Milan Il serbo, non è un mistero, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma sul suo futuro ancora non è stata sciolta alcuna riserva. Arrivati però a gennaio è tempo di .

Svolta immediata. Mercato, ecco cosa può cambiare tutto. Gatti, Maignan, Vlahovic... - 30 col Verona, fin qui il Milan le ha sempre sofferte, lasciando davvero tanti, troppi punti per strada. milannews.it

Vlahovic-Juve, e se l'addio fosse a gennaio? Ecco le quote - Quote Vlahovic cambia squadra: addio alla Juve già nel mercato di gennaio? gazzetta.it

#milan, #Nkunku alla #Juventus Altro nome in difesa. Allarme attacco verso Cagliari #calciomercato #SempreMilan #SerieA #CagliariMilan - facebook.com facebook

#milan, #Nkunku alla #Juventus Altro nome in difesa. Allarme attacco verso Cagliari #calciomercato #SempreMilan #SerieA #CagliariMilan x.com

