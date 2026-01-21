Francesca Romana Benvenuto entra nel management di SESI come Responsabile del Controllo di Gestione Finanziaria
SESI, azienda specializzata nel noleggio di bagni chimici e strutture mobili Sebach in Lombardia, comunica l’ingresso di Francesca Romana Benvenuto nel team di management come Responsabile del Controllo di Gestione Finanziaria. Questa nomina rafforza l’impegno di SESI nell’ottimizzazione dei processi finanziari e nella crescita sostenibile dell’azienda.
SESI, realtà attiva nel settore noleggio bagni chimici e strutture mobili Sebach in tutta la Lombardia, annuncia l'ingresso di Francesca Romana Benvenuto nel management aziendale con il ruolo di Responsabile del Controllo di Gestione Finanziaria.Dopo un percorso professionale di oltre venti anni.
