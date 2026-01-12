Provincia di Terni Stefano Bandecchi | Ruolo attivo e responsabile Lo sviluppo non può limitarsi alla gestione

Durante la riunione del Consiglio Provinciale di Terni, Stefano Bandecchi ha sottolineato l'importanza di un ruolo attivo e responsabile nello sviluppo della provincia. Ha evidenziato che il progresso non può limitarsi alla semplice gestione, ma richiede un impegno concreto e strategico. La seduta, tenutasi lunedì 12 gennaio, ha segnato la ripresa ufficiale dei lavori dopo le festività, con un’attenzione rinnovata alle sfide e alle opportunità locali.

La seduta del Consiglio Provinciale ha contrassegnato la ripresa dei lavori, nel corso della giornata di lunedì 12 gennaio, dopo la sospensione prevista per le festività natalizie. All'ordine del giorno erano stati calendarizzati alcuni punti come l'approvazione del Piano industriale triennale e.

