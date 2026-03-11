Alla scoperta di Villa Grimani Valmarana con aperitivo finale

Domenica 22 marzo 2026 si terrà una visita guidata a Villa Grimani Valmarana, situata a Noventa Padovana. La dimora quattrocentesca, appartenuta alla nobiltà veneziana, fu originariamente costruita come struttura difensiva lungo il fiume Brenta. L’evento si concluderà con un aperitivo nel cortile della villa, aperto ai partecipanti. La visita è aperta a chi desidera scoprire la storia e l’architettura del luogo.

Domenica 22 Marzo 2026 Villa Grimani Valmarana a Noventa Padovana, quattrocentesca dimora della nobiltà veneziana, sorse come baluardo difensivo a protezione del territorio padovano, sulla via d'accesso lungo il fiume Brenta. I partecipanti alla visita guidata saranno accompagnati dalla nostra.