Visita a Villa Trevisan Savioli e maestro internazionale della maschera con aperitivo finale

Il 24 gennaio 2026, si propone una visita a Villa Trevisan Savioli ad Abano Terme, un esempio importante di architettura storica legata alla nobiltà veneziana dal XVII secolo. L’evento include un approfondimento sulla tradizione della maschera, condotto da un maestro internazionale, e si conclude con un aperitivo. Un’occasione per scoprire un patrimonio culturale e naturale di grande valore in un ambiente storico e suggestivo.

Sabato 24 Gennaio 2026. Un pomeriggio in un contesto storico, culturale e naturalistico unico: siamo ad Abano Terme presso Villa Trevisan Savioli una delle più significative case di villeggiatura dei nobili veneziani dal XVII secolo in poi. Dal 2004 ogni sala di questa villa racconta la storia.

