Alla Rimbomba di Bertinoro un concerto in ricordo di Paolo Benvegnù

Sabato 14 marzo alle ore 21:45 al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro si terrà un evento in ricordo di Paolo Benvegnù con I Benvegnù (Luca Roccia Baldini, chitarra e voce; Mariel Tahiraj, violino e Manuel Schicchi, chitarra) Un concerto–omaggio che celebra la musica e la visione di Paolo.