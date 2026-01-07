Francesco Paolo Casavola maestro di virtù civili Il ricordo di Nicotri

Francesco Paolo Casavola è ricordato come un maestro di virtù civili, capace di intrecciare valori e principi con sincera dedizione. Nicotri sottolinea come il suo ruolo fosse quello di ricostruire legami e continuità, agendo come un costruttore di connessioni profonde. La sua figura rimane esempio di integrità e impegno civile, testimoniando l’importanza di un’educazione fondata sui valori morali e sulla responsabilità sociale.

"Il maestro è un costruttore che riallaccia fili dispersi in modo nuovo; è un filo a sua volta, cioè uno che cerca di essere e creare una continuità". Quest'immagine di "Maestro" (di "virtù civili") tra le altre tratteggiate da Gustavo Zagrebelsky, nel suo "Mai più senza maestri" (Il Mulino, 2019), pare ben attagliarsi alla personalità del professore Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale, scomparso il 3 gennaio 2026. Una premessa è d'obbligo: chi scrive non è stato suo allievo, non ha avuto alcuna occasione di incontro in ragione dei molteplici incarichi istituzionali ricoperti, soltanto una breve ma intensa conversazione su – direbbe il Melville di Moby Dick – "quei mille fili invisibili" a cui sono collegate le nostre vite.

Morto Francesco Paolo Casavola, intervista a Francesco Lucrezi: «In cattedra maestro gentile, porta il suo nome una sentenza della Corte»

Napoli, i funerali di Francesco Paolo Casavola: «Maestro del diritto al servizio delle persone»

