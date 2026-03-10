VIDEO | Morte Paolo Gaggero il ricordo dei volontari | Dedicava il suo tempo libero alla comunità

I volontari ricordano Paolo Gaggero, morto domenica durante il suo ultimo turno di servizio. L'ultimo giorno ha lavorato con il sorriso e la stessa disponibilità di sempre, dedicando il suo tempo libero alla comunità. La sua presenza si è protratta fino all’ultimo, senza mostrare segni di stanchezza o cambiamenti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo conosceva e collaborava con lui.

L'ultimo turno domenica, il giorno prima di morire, sempre con il sorriso e la consueta disponibilità di chi mette il proprio tempo libero al servizio del prossimo. Così viene descritto Paolo Gaggero - morto ieri in un incidente sul lavoro a Bolzaneto - dai volontari della Croce Rossa di Sori, a cui il tecnico era iscritto, e dalle altre pubbliche assistenze con cui aveva incrociato il suo cammino. Intanto, nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, il consiglio regionale della Liguria all'apertura dei lavori ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Gaggero. Tanti i messaggi commossi affidati ai social: "La sua dedizione,...

