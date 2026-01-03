Oggi pomeriggio ad Avellino si tiene un incontro dedicato alla realtà della detenzione femminile e alla solidarietà. Nella sala del Jjinger Cocktailbar, in Corso Vittorio Emanuele II 14, alle ore 16, si discuterà di tematiche legate alla condizione delle donne in carcere, promuovendo un momento di confronto e riflessione su questo importante argomento.

Oggi pomeriggio, alle ore 16, ad Avellino si apre un momento di incontro e di riflessione. Nella sala del Jjinger Cocktailbar, in Corso Vittorio Emanuele II 14, è in programma l’iniziativa dal titolo “Oltre le mura: la persona dietro alla detenzione femminile”. A intervenire è la criminologa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Oltre le mura: ad Avellino un incontro dedicato alla detenzione femminile e alla solidarietà

Leggi anche: Detenzione femminile: ad Avellino un incontro sui diritti oltre le mura carcerarie

Leggi anche: “Oltre le mura: la persona dietro alla detenzione femminile”: il dibattito

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Detenzione femminile: ad Avellino un incontro sui diritti oltre le mura carcerarie; Avellino, crescono gli anziani: i servizi sono in calo; Oltre le mura: la persona dietro alla detenzione femminile”: il dibattito; Oltre le mura | la persona dietro alla detenzione femminile | il dibattito.

Oltre mura, a confronto sulla detenzione femminile - 00, presso il Jigger Cocktailbar di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele si terrà un importante momento di riflessione e confronto dal titolo "Oltre le mura: la perso ... corriereirpinia.it