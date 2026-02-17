Vilnius airport closed due to weather balloons from Belarus Lithuania crisis management centre says

L'aeroporto di Vilnius è stato chiuso questa sera alle 18:30, perché dei palloni meteorologici provenienti dalla Bielorussia sono entrati nello spazio aereo. La crisi tra i due paesi ha portato a questa decisione, che ha causato la cancellazione di diversi voli. Un portavoce del centro di crisi lituano ha confermato che l’interruzione si è resa necessaria per motivi di sicurezza.

HELSINKI, Feb 17 (Reuters) - Operations at Lithuania's Vilnius airport were halted at 6:30 p.m. GMT on Tuesday evening due to weather balloons from Belarus entering its airspace, the Baltic country's crisis management centre said. The airport, located some 30 kilometres (19 miles) from Belarus, has been closed more than 10 times since early October 2025 over similar incidents.