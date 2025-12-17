Questa sera a Pomigliano d’Arco prende il via “I Nostri Miti”, il festival dedicato alle icone della cultura pop. La serata segna il debutto di Capitan Fracassato, in un evento che promette di coinvolgere il pubblico con spettacoli e iniziative ispirate ai miti moderni, all’interno di una rassegna che si sta affermando come punto di riferimento nel panorama teatrale.

© Primacampania.it - Pomigliano d’Arco, questa sera si alza il sipario su “I Nostri Miti”: debutta Capitan Fracassato

POMIGLIANO D’ARCO, 17 dicembre 2025 – Dopo il conferimento del Premio Nazionale “I Nostri Miti” – Teatro Festival all’attrice Caterina Murino, consegnato la scorsa settimana insieme al prologo della rassegna, la kermesse ideata e diretta da Totò Caprioli entra nel vivo. Questa sera, nella cornice storica della Congrega di San Felice di Pomigliano d’Arco, va in scena il primo spettacolo in cartellone: “Capitan Fracassato”, testo e regia di Eduardo Ricciardelli. Inserito nel programma degli eventi invernali del Comune di Pomigliano d’Arco, lo spettacolo apre ufficialmente il percorso teatrale del festival con una proposta che intreccia tradizione e contemporaneità, nel solco della grande Commedia dell’Arte. Primacampania.it

Leggi anche: Spalletti Juventus, il tecnico alza la voce: ha fatto questa doppia richiesta alla squadra per la sfida di questa sera in casa del Bodo Glimt

Leggi anche: A Pomigliano martedì 9 il via a “I nostri miti winter edition” con Caterina Murino

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Un racconto per immagini della maratona Telethon svoltasi a Pomigliano d’Arco domenica 14 dicembre 2025: è online l’album fotografico a cura di Bosk. Gli scatti documentano una giornata di grande partecipazione e condivisione, che ha visto cittadini, asso - facebook.com facebook