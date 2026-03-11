Alghero onora Marta | 4 anni dopo la città si unisce

Quattro anni dopo la scomparsa di Marta, la città di Alghero si unisce nuovamente per ricordarla. La comunità si riunirà in occasione di una commemorazione dedicata alla bambina di sette anni, che ha perso la vita nel 2022. L’evento coinvolgerà familiari, amici e cittadini, tutti pronti a rendere omaggio alla memoria di Marta con un momento di riflessione e solidarietà.

La comunità di Alghero si prepara a onorare la memoria della piccola Marta, scomparsa tragicamente nel 2022 all'età di soli sette anni. Domenica 15 marzo alle ore 10, presso la parrocchia di San Giuseppe, si terrà una Santa Messa dedicata al ricordo dell'evento che ha lasciato un vuoto profondo nella città. Questo appuntamento segna il quarto anniversario dalla perdita prematura della bambina, un dolore che continua a risuonare tra i genitori e l'intera cittadinanza. La celebrazione rappresenta più di un semplice rito religioso; è un atto collettivo di vicinanza alla famiglia Corbia e di resilienza comunitaria di fronte alla tragedia.