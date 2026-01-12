‘Città Caudina’ la comunità si unisce in piazza per la candidatura a capitale italiana della cultura

Il 11 gennaio, Città Caudina ha mostrato il suo forte senso di comunità partecipando attivamente alla proposta di candidatura a capitale italiana della cultura. In piazza, cittadini di ogni età si sono riuniti per condividere un messaggio di identità e valorizzazione del territorio, rafforzando il senso di appartenenza e l’orgoglio locale. Un momento di impegno civico che testimonia la volontà collettiva di promuovere la cultura come elemento di crescita e coesione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un fiume di entusiasmo e partecipazione ha attraversato ieri, 11 gennaio, la Città Caudina, trasformandola in un palcoscenico di impegno civico e di speranza condivisa. In una mattinata di freddo intenso, la comunità intera – sindaci, amministratori, rappresentanti di associazioni e centinaia di cittadini – è scesa in piazza per manifestare, in modo tangibile e commovente, il proprio convinto sostegno alla candidatura della Città Caudina a Capitale Italiana della Cultura 2028. L’evento ha inteso accogliere anche la celebrazione della Città Caudina come città dei diritti umani, attraverso la dislocazione prevista delle opere presenti nella collezione Human Rights Factory. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Città Caudina’, la comunità si unisce in piazza per la candidatura a capitale italiana della cultura Leggi anche: Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina” Leggi anche: Capitale italiana della cultura 2028, la Città Caudina accelera: ciclo di eventi a sostegno della candidatura Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Comunità di Pratica per la Città Caudina: intervista a Marchingegno ! Anche il nostro paese ha preso parte alla catena di promozione e di sensibilizzazione promossa dalle Associzioni del comitato civico che sostengono la candidatura della Città Caudina a Capitale italiana della Cultura 2028. La Pro loc - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.