Toyota Aygo X Hybrid la prova de Il Fattoit – Piccola e ibrida da primato – FOTO

La Toyota Aygo X Hybrid si presenta come una city car compatta e versatile, dotata di un motore ibrido che unisce efficienza e dinamismo. In questa prova, analizziamo le caratteristiche principali del modello, con particolare attenzione alle versioni standard e GR Sport, per offrire un quadro completo delle sue prestazioni e del suo stile.

© Ilfattoquotidiano.it - Toyota Aygo X Hybrid, la prova de Il Fatto.it – Piccola e ibrida da primato – FOTO ‹ › 1 10 toyota aygo X hybrid. ‹ › 2 10 toyota aygo X hybrid. ‹ › 3 10 toyota aygo X hybrid. ‹ › 4 10 toyota aygo X hybrid GR Sport. ‹ › 5 10 toyota aygo X hybrid GR Sport. ‹ › 6 10 toyota aygo X hybrid. ‹ › 7 10 toyota aygo X hybrid. ‹ › 8 10 toyota aygo X hybrid. ‹ › 9 10 toyota aygo X hybrid. ‹ › 10 10 toyota aygo X hybrid. Guidare oggi la Toyota Aygo X Hybrid sulle colline intorno a Firenze ha un valore che va oltre il semplice test drive. Proprio qui, nel 2012, Toyota presentava la prima Yaris ibrida al mercato italiano, aprendo una strada che allora sembrava di nicchia. Tredici anni dopo, su queste stesse strade, il cerchio si chiude: Aygo X diventa la prima full hybrid del segmento A e porta a compimento un traguardo simbolico, con l’intera gamma del costruttore giapponese ora elettrificata al 100%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Toyota Corolla Cross, la prova de Il Fatto.it – Più comfort, tecnologia e la novità GR Sport – FOTO Leggi anche: Toyota Aygo X Hybrid, aperti gli ordini per l'Italia: prezzi e versioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 30 km con UN litro di benzina... ? TOYOTA Aygo X ibrida 2025 Toyota Aygo X Hybrid, la prova de Il Fatto.it – Piccola e ibrida da primato – FOTO - Per la prima volta arriva nel segmento A, quello delle utilitarie cittadine, la tecnologia full hybrid. ilfattoquotidiano.it

Toyota Aygo X, con il Full Hybrid è ancora più agile - Ancora più versatile e scattante, la nuova Aygo X punta sul Full Hybrid per abbattere ulteriormente consumi ed emissioni mantenendo il design da cross over compatto che ne ha decretato il successo. milanofinanza.it

Nuova Toyota Aygo X: la citycar ibrida Guarda il Video - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.