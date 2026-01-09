La Rai punta sui reality vip | in arrivo The Traitors con Alessia Marcuzzi

La Rai ripresenta un nuovo reality vip, “The Traitors”, condotto da Alessia Marcuzzi. Un format che ha riscosso grande successo questa stagione, dimostrando una proposta innovativa nel panorama televisivo. La scelta di puntare su questo programma riflette l’interesse della rete nel offrire contenuti coinvolgenti e differenziati, in grado di attirare un pubblico vario e appassionato.

La Rai torna a investire sui reality vip e lo fa scegliendo “ The Traitors ”, il fenomeno televisivo di questa stagione che ha fatto sembrare il Grande Fratello non solo superato, ma quasi antiquato. “The Traitors” con Alessia Marcuzzi. Fremantle, la società che produce il programma presentato da Alessia Marcuzzi, ha proposto a Rai2 la messa in onda in chiaro della prima edizione di “The Traitors”. Il debutto è previsto nella prima serata di primavera, in una sorta di test che anticipa un progetto più ambizioso: produrre la seconda stagione direttamente per la Tv di Stato. Dopo un Grande Fratello Vip in crisi di ascolti e identità – con la nuova edizione rinviata al prossimo autunno a causa del caso Signorini-Corona – e un’ Isola dei Famosi che non riesce a ritrovare lo slancio delle passate stagioni, la Rai punta su un format che ha già dimostrato il proprio appeal. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

