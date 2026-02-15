Weekend tempo di gossip. C'è chi progetta di allargare la famiglia (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser), chi lancia messaggi equivoci (Noemi Bocchi), chi fa progetti importanti (Fedez) e chi, invece, non riesce a fare "pace" con il passato (Belen Rodriguez). Il sogno di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: "Vogliamo un altro figlio". Neanche il tempo di festeggiare il primo compleanno della piccola Clara Isabel (che ricorre il 15 ottobre 2026) che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti ad allargare la famiglia. L'argentina e il ciclista sognano di bissare l'esperienza da genitori e di accogliere, al più presto, un altro figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il retroscena su Belen e Alessia Marcuzzi, Fedez e l'anello per Giulia, Totti e Noemi in crisi

Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi continuano a evitarsi, anche in pubblico.

Da settimane si parla di una possibile gravidanza per Fedez e Giulia Honegger.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Belen e la richiesta a Fabio Fazio: il retroscena su Alessia Marcuzzi (e Stefano De Martino); Belen Rodriguez e la richiesta a Fazio: il retroscena che coinvolge Alessia Marcuzzi (e sì, riguarda De Martino); Belen Rodriguez e il giallo dell'assenza di Alessia Marcuzzi al tavolo di Fazio: Colpa di De Martino?. Cosa è successo; La Volta Buona, pagelle del 12 febbraio: la forza di Enrica Bonaccorti (9), confessione di Belen su Sanremo (8).

Belen e la richiesta a Fabio Fazio: il retroscena su Alessia Marcuzzi (e Stefano De Martino)Stando ad alcune indiscrezioni la conduttrice non si sarebbe presentata come di consueto al ‘Tavolo’ di Che Tempo Che Fa per evitare tensioni: il retroscena ... libero.it

Belen svela a sorpresa il retroscena su Sanremo e il video segreto.Belen Rodriguez tra vulnerabilità e rinascita televisivaLa presenza di Belen Rodriguez da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa riaccende il dibattito pubb ... assodigitale.it

Vi ricordate quell’attesa carica di energia Fiorello, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio pronti a scattare allo scoccare della fine del Festival di Sanremo per accendere Viva Rai2!… e le nostre notti! Un after-show diventato rito collettivo: risate, occhiaie facebook