È un idiota Ricco ma idiota Forse dovrei comprare la tua compagnia | è guerra tra Elon Musk e il CEO di Ryanair per il WiFi sugli aerei

Recentemente, Elon Musk e il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, hanno avuto uno scambio pubblico che ha attirato l’attenzione dei media. La discussione, iniziata con battute sul WiFi a bordo degli aerei, si è evoluta in un confronto più acceso, coinvolgendo insulti e una possibile acquisizione. Questo episodio evidenzia come le tensioni tra grandi imprenditori possano rapidamente diventare notizie di pubblico interesse.

Una battuta sul WiFi, insulti reciproci e la minaccia di acquistare un’intera compagnia aerea. Quello che sembrava un normale scambio di opinioni tra imprenditori si è trasformato in uno scontro pubblico tra Elon Musk e Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, che ha catturato l’attenzione di milioni di persone sui social media. Tutto è iniziato mercoledì scorso, quando O’Leary ha rilasciato un’intervista alla Reuters spiegando perché Ryanair non installerà Starlink, il sistema di internet satellitare sviluppato dalla SpaceX di Musk, sui propri aerei. Il CEO irlandese ha spiegato che le antenne necessarie per il servizio renderebbero i velivoli meno aerodinamici, causando un aumento dei consumi di carburante stimato tra 200 e 250 milioni di sterline all’anno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

