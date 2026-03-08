Insegnate le manovre salva-vita agli alunni della scuola Fabbiani a Marina di Città Sant' Angelo FOTO

Nell'istituto angolano ha fatto tappa il progetto "A scuola di cuore" promosso dal centro di formazione Formiamo di Francesco Bevilacqua in collaborazione con la Salvamento Academy Italia Sì è svolto a Marina di Città Sant'Angelo, nella scuola primaria "Fabbiani" il progetto "A scuola di cuore" promosso dal centro di formazione Formiamo di Francesco Bevilacqua in collaborazione con la Salvamento Academy Italia. Questa iniziativa ha visto la partecipazione di 50 alunni delle classi quarta e quinta della scuola che hanno appreso le importanti manovre salva vita di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare Basic Life Support.