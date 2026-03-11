Alberto Sacco, ex vicepreside del liceo Mengaroni, è stato ricordato ieri in un funerale al Duomo, dove molte persone si sono riunite per rendere omaggio alla sua memoria. Le testimonianze e i messaggi di affetto hanno sottolineato il suo ruolo e il legame con l’ambiente scolastico, mentre l’affluenza ha reso evidente il rispetto e l’affetto di chi lo ha conosciuto. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commozione e partecipazione.

"Per il funerale di Alberto, il Duomo era pieno, da non starci tutti". Tante sono state le persone che hanno apprezzato il valore umano di Alberto Sacco e che ieri hanno voluto dare l’estremo saluto all’ex vicepreside del liceo Mengaroni. La sua scomparsa, all’età di 71 anni, per un malore, mentre si trovava a scuola è stata improvvisa. Membro attivo della comunità di via del Seminario; fondatore di Casa Paci struttura per detenuti in libertà vigilata, Sacco era in pensione dalla scuola da 5 anni, ma mai un giorno ha smesso di aiutare i colleghi nel compito di accompagnare le nuove generazioni tra sfide concrete e idealità. Di seguito pubblichiamo la lettera che la scuola, a firma della preside Serena Perugini, gli ha voluto dedicare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Alberto, il tuo segno rimane. E nelle nostre aule ci sei ancora"

Articoli correlati

Leggi anche: Billie Eilish ancora contro l’ICE: «Non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case»

Leggi anche: Billie Eilish contro l’Ice: «Non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case o sulle nostre strade»

Approfondimenti e contenuti su Alberto il tuo segno rimane E nelle...

Discussioni sull' argomento Alberto, il tuo segno rimane. E nelle nostre aule ci sei ancora; Alberto Mantovani: Da sempre siete alleati per parlare di scienza con responsabilità sociale; Alberto Sacco, il commosso ricordo del Liceo Artistico Mengaroni.

Trastevere App. . Alberto Sordi in un film semisconosciuto "Il Giovane Leone" dove interpreta "mister Costa Azzurra"...le migliori scene #cult #restored - facebook.com facebook

Alberto Bagnai (@AlbertoBagnai) on X x.com