Billie Eilish ancora contro l’ICE | Non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case

Billie Eilish torna a esprimere la propria opinione sull’ICE, sottolineando come la sicurezza nelle proprie case non sia più garantita. Dopo le recenti proteste e l’uccisione di Renee Nicole Good, la cantante ha nuovamente criticato l’operato dell’agenzia federale, evidenziando il clima di insicurezza crescente tra le comunità coinvolte. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche di immigrazione e i diritti civili negli Stati Uniti.

Billie Eilish torna a scagliarsi contro l’ICE. Solo una settimana fa, dopo l’uccisione di Renee Nicole Good e le conseguenti proteste contro l’agenzia federale di polizia del Dipartimento della Sicurezza Interna, la vincitrice (tra gli altri) di due Premi Oscar, nove Grammy Award s e due Golden Globe, tramite i suoi canali social, aveva fatto discutere per un’uscita molto dura contro quello che è ormai percepito come l’esercito di Donald Trump contro gli immigrati. « L’ICE è un gruppo terroristico supportato e sostenuto a livello federale dal Dipartimento di sicurezza nazionale. Non sta rendendo le nostre città più sicure.🔗 Leggi su Open.online

Billie Eilish ha definito l’ICE un “gruppo terroristico”, alla luce della sparatoria di MinneapolisRecentemente, Billie Eilish ha descritto l’ICE come un “gruppo terroristico” in seguito alla sparatoria di Minneapolis.

