Ci sarà una fiction sulla vita di Carlo Acutis e sono iniziate le riprese

Le riprese della fiction intitolata “Il mio nome è Carlo” sono iniziate e racconteranno la vita di Carlo Acutis, il giovane santo di Milano. La produzione è a cura di Rti- Skipless Italia e la trasmissione è prevista per i prossimi mesi su Canale 5. La serie si concentrerà sugli eventi principali della vita di Acutis, senza approfondimenti su motivazioni o cause.

Una fiction con al centro la storia di Carlo Acutis, il giovanissimo santo di Milano. Si tratta di “Il mio nome è Carlo”, una produzione Rti- Skipless Italia, che andrà in onda su Canale 5 nei prossimi mesi. Il primo ciak è scattato nella giornata di lunedì 9 marzo a Milano, città dove Carlo è nato e cresciuto. Successivamente attori e cast si sposteranno ad Assisi, luogo profondamente legato alla sua spiritualità e oggi meta di pellegrinaggio. Scritto da Giacomo Campiotti e Carlo Mazzotta, “Il mio nome è Carlo” racconta in circa 100 minuti la vita breve ma intensa di Carlo Acutis, un ragazzo che è riuscito a unire fede, tecnologia, amicizia e attenzione per gli altri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

