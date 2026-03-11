Al Teatro Mentore di Santa Sofia lo spettacolo Cara Famiglia

Domenica 15 marzo, alle ore 21 presso il Teatro Mentore di Santa Sofia, la compagnia "Teatro di Latta" mette in scena lo spettacolo "Cara Famiglia". Si tratta di un'opera teatrale scritta e diretta da Milena Crociani, che mette in scena ed esplora le dinamiche familiari, con un occhio di riguardo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

