Accademia di Santa Sofia | successo per lo spettacolo Fire of Georgia

L’Accademia di Santa Sofia prosegue il suo cartellone artistico 2025/26 con lo spettacolo “Fire of Georgia”, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Il terzo appuntamento della stagione si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale, offrendo al pubblico un momento di approfondimento e di fruizione artistica di qualità.

Tempo di lettura: 2 minuti Terzo appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Ieri sera sul palco del Teatro Comunale “Vittorio Emanuele” di Benevento si è esibito “Fire of Georgia: Royal National Ballet of Georgia”. Lo spettacolo di danza portato in scena dal Balletto Nazionale della Georgia ha colpito fin dal primo istante per la straordinaria cura dei dettagli. Gli abiti e gli accessori, dai cappelli ai copri-scarpe, sono realizzati con grande attenzione e hanno contribuito a immergere lo spettatore nella tradizione e nella cultura georgiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

