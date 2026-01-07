Purgatorio in scena al Teatro di Documenti di Roma | teatro arte e verità nel memoir di Ilaria Palomba

Al Teatro di Documenti di Roma debutta “Purgatorio”, adattamento teatrale del memoir di Ilaria Palomba. Lo spettacolo esplora temi di vita, arte e verità, portando sul palco l’intensa narrazione dell’autrice, riconosciuta tra le voci più significative della nuova letteratura italiana. Un’occasione per riflettere su esperienze personali attraverso una rappresentazione che unisce teatro e letteratura in modo sobrio e coinvolgente.

Debutta al Teatro di Documenti lo spettacolo “Purgatorio”, trasposizione teatrale dell’omonimo libro di Ilaria Palomba, una delle voci più intense e riconosciute della nuova letteratura italiana, pluripremiata e candidata al Premio Strega proprio con questo memoir. Lo spettacolo, per la regia di Mariaelena Masetti Zannini, andrà in scena il 16 e 17 gennaio 2026 alle ore 20.45 e il 18 gennaio 2026 alle ore 18.00, portando sul palco un’esperienza artistica di forte impatto emotivo e civile, in cui parola, corpo e arti visive si fondono in un’unica, intensa narrazione. “Purgatorio” è un’opera profondamente autobiografica che affonda le proprie radici nella trilogia letteraria dell’autrice composta da Scisma, Restituzione e Purgatorio, un percorso in cui vita e scrittura si intrecciano in un vorticoso unicum continuum. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

