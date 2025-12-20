Livorno ruba cosmetici e dispositivi elettronici e tenta di uscire dal supermercato senza pagare | arrestata
Una donna di 40 anni è stata arrestata a Livorno per aver tentato di uscire da un supermercato con cosmetici e dispositivi elettronici senza averli pagati. Secondo le ricostruzioni, approfittando della presenza di numerosi clienti, si sarebbe aggirata tra gli scaffali, prelevando e nascondendo la merce nella borsa. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza di controlli efficaci per garantire la sicurezza degli acquisti.
Una 40enne è stata arrestata per furto aggravato commesso all'interno di un supermercato di Livorno. Secondo quanto ricostruito, la donna, approfittando dei molti clienti presenti, si sarebbe aggirata tra gli scaffali prelevando dagli espositori e nascondendo nella borsa cosmetici e dispositivi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Ruba prodotti di bellezza per 700 euro dal supermercato e cerca di andarsene senza pagare
Leggi anche: Ruba dagli scaffali del supermercato e scappa senza pagare: arrestato un 35enne
Ruba 800 euro di cosmetici e apparecchi elettronici al supermercato, arrestata - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, a seguito di intervento eseguito in un supermercato cittadino, hanno tratto in arresto una 40enne, gravata da numerosi precedenti anche ... livornopress.it
Trovato morto a Livorno: l'uomo potrebbe essere caduto dalle spallette - Gli aggiornamenti - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.