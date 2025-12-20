Livorno ruba cosmetici e dispositivi elettronici e tenta di uscire dal supermercato senza pagare | arrestata

Una donna di 40 anni è stata arrestata a Livorno per aver tentato di uscire da un supermercato con cosmetici e dispositivi elettronici senza averli pagati. Secondo le ricostruzioni, approfittando della presenza di numerosi clienti, si sarebbe aggirata tra gli scaffali, prelevando e nascondendo la merce nella borsa. L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza di controlli efficaci per garantire la sicurezza degli acquisti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.