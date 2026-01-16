Ruba 8 bottiglie di liquore poi scappa inseguito dai commessi | denunciato 30enne straniero

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Monticelli Terme hanno denunciato un uomo di 30 anni, di origine straniera, sospettato di aver rubato otto bottiglie di liquore. Dopo aver tentato di fuggire, è stato raggiunto e fermato dai commessi. L’attività investigativa ha portato alla sua identificazione e successiva denuncia all'Autorità Giudiziaria di Parma per furto aggravato.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Monticelli Terme hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria di Parma un 30enne di origine straniera, ritenuto, a seguito di una complessa attività investigativa e di accurati accertamenti, il presunto responsabile del furto aggravato di bevande. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Ruba bottiglie di liquore al supermercato: denunciato Leggi anche: Ancona, ruba due bottiglie e viola il Daspo: 30enne denunciato dopo l’intervento della Polizia in via Giordano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ruba bottiglie di liquore, viene scoperto e le scaglia contro il commesso del market: condannato a 3 anni e 2 mesi - TREVISO – Condanna a tre anni e due mesi per aver non solo rubato alcune bottiglie di liquore dal supermercato Pam di via Zorzetto ma anche, una volta scoperto, per aver aggredito con le stesse ... ilgazzettino.it Ruba alcolici da un supermercato e, braccato dai carabinieri, li abbandona in un bar - La refurtiva è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale, indagini del carabinieri per risalire al ladro ... civonline.it

Ruba bottiglie di alcolici. Beccato con le telecamere - I carabinieri della stazione di Corridonia hanno denunciato un uomo di 32 anni, italiano, residente a Macerata e già noto alle forze dell ... ilrestodelcarlino.it

LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/ai-domiciliari-evade-per-andare-a-rubare-bottiglie-di-alcolici-al-supermercato/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.