Weekend di magia a Palmanova Designer Village

Vivi un weekend di magia a Palmanova Designer Village, dove l’atmosfera natalizia si fa ancora più incantevole. Tra luci, colori e decorazioni scintillanti, il villaggio si anima di eventi pensati per sorprendere grandi e piccini. Lasciati avvolgere dall’atmosfera festiva e scopri un mondo di meraviglie nel cuore del Natale.

Prosegue l'incanto del Natale a Palmanova Designer Village con un weekend ricco di eventi, pensati soprattutto per stupire i più piccoli, mentre le luci e i colori delle Feste hanno già trasformato vie e piazze con alberi, pacchi e pacchetti di ogni dimensione, decorazioni scintillanti. Weekend incantato al Palmanova Village: show circensi e caccia agli elfi. Weekend di eventi al Palmanova Designer Village: show circensi sabato e caccia agli elfi domenica.

Dicembre incantato all'outlet di Palmanova: shopping, spettacoli e sorprese per i bambini - Un mese di magia al Palmanova Designer Village con eventi, spettacoli, foto, caccia agli elfi e servizi speciali. nordest24.it

