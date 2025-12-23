Proseguono le attività natalizie al Galata Museo del Mare Mei Sottomarino e Lanterna

Continuano le iniziative natalizie al Galata Museo del Mare, Mei, Sottomarino e Lanterna, con nuove proposte per tutte le età. Il calendario comprende laboratori, percorsi e attività pensate per bambini, famiglie e visitatori, offrendo un'occasione per scoprire e vivere il patrimonio culturale e marittimo del territorio durante il periodo natalizio.

