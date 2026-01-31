Cucire il mondo | in mostra opere su tela jeans di Luigi Dellatorre al Galata Museo del Mare

Inaugura giovedì 5 febbraio alle ore 17 presso il Galata Museo del Mare la mostra "Cucire il mondo", progetto dell'artista Luigi Dellatorre (Movimento Arte Etica) e a cura di Sandro Orlandi Stagl. Il progetto "Cucire il mondo" nasce da una riflessione profonda sui grandi temi contemporanei – migrazioni, crisi ambientali, conflitti, disuguaglianze e responsabilità collettiva – e trasforma un atto semplice come quello del cucire in gesto artistico e simbolico di connessione. Le cuciture presenti nelle opere non rappresentano semplici mappe geografiche, ma immagini evocative che richiamano l'unità, la fragilità e l'instabilità di un mondo interconnesso, invitando lo spettatore a pensare oltre i confini.

