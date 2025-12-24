Natale al Museo del Sale | laboratori per bambini visite guidate arte e presepi
Durante la settimana di Natale il Museo del Sale di Cervia si trasforma in un luogo ancora vivo e accogliente, con un ricco programma di iniziative pensate per famiglie, bambini e per tutti coloro che amano la storia, la cultura e la creatività. Aperto tutti i pomeriggi dalle 14:30 alle 19. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Cacce al tesoro, laboratori creativi e visite guidate animate per celebrare le Famiglie al Museo
Leggi anche: Mercatino di Natale del fatto a mano al Forte Tenaglie con laboratori e visite guidate
Natale al …; Natale al museo: Firenze a misura di famiglia; Natale al Museo Nazionale Rossini; Vacanze di Natale al Museo –.
Natale al Museo del Sale di Cervia: aperture speciali e attività per famiglie - Nel periodo natalizio il Museo del Sale di Cervia amplia la propria proposta culturale e apre le porte a un pubblico di tutte le età con un calendario di ... ravennanotizie.it
Natale nei Musei Civici Fiorentini con tante attività, laboratori, percorsi, scoperte e il trenino - In occasione delle feste natalizie i Musei Civici Fiorentini offrono tante iniziative speciali dedicate a grandi e piccini ... intoscana.it
Natale a Palazzo Medici Riccardi con i percorsi a lume di torcia e i laboratori artistici - Percorsi a lume di torcia, luminarie a tema, un laboratorio artistico dedicato ai Re Magi, tante attività a Natale ... intoscana.it
Tanti auguri di buon Natale da Casa Museo COVILI - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.