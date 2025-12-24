Natale al Museo del Sale | laboratori per bambini visite guidate arte e presepi

Durante la settimana di Natale il Museo del Sale di Cervia si trasforma in un luogo ancora vivo e accogliente, con un ricco programma di iniziative pensate per famiglie, bambini e per tutti coloro che amano la storia, la cultura e la creatività. Aperto tutti i pomeriggi dalle 14:30 alle 19. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Cacce al tesoro, laboratori creativi e visite guidate animate per celebrare le Famiglie al Museo

Leggi anche: Mercatino di Natale del fatto a mano al Forte Tenaglie con laboratori e visite guidate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale al …; Natale al museo: Firenze a misura di famiglia; Natale al Museo Nazionale Rossini; Vacanze di Natale al Museo –.

Natale al Museo del Sale di Cervia: aperture speciali e attività per famiglie - Nel periodo natalizio il Museo del Sale di Cervia amplia la propria proposta culturale e apre le porte a un pubblico di tutte le età con un calendario di ... ravennanotizie.it