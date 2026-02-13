AI e Machine Learning per mappare le competenze | parte il progetto Ocse–Sviluppo Lavoro Italia

Da ildenaro.it 13 feb 2026

Il Ministero del Lavoro a Roma ospiterà il 20 febbraio alle 11 la presentazione del progetto Ocse–Sviluppo Lavoro Italia, che utilizza intelligenza artificiale e machine learning per mappare le competenze richieste nel mercato del lavoro.

Sarà presentato il 20 febbraio alle ore 11, nella sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via Veneto 56 a Roma, il progetto di collaborazione tra Ocse  e Sviluppo Lavoro Italia dedicato all’analisi della domanda di lavoro e delle competenze attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale e machine learning. L’iniziativa punta a rafforzare gli strumenti di lettura del mercato del lavoro, con un approccio basato sull’elaborazione avanzata dei dati per individuare fabbisogni professionali e dinamiche occupazionali. Alla presentazione interverranno Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, e Stefano Scarpetta, direttore della Direzione Occupazione, Lavoro e Affari sociali dell’Ocse.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

