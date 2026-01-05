Nuova assessora al Welfare il plauso del Forum Terzo Settore | Mazzoni figura di grande competenza

Il Forum del Terzo Settore esprime il suo apprezzamento per la nomina di Roberta Mazzoni come nuova assessora al Welfare. Con deleghe a salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e famiglia, Mazzoni porta competenza e esperienza in un ruolo strategico. La sua nomina segna un passo importante per rafforzare le politiche sociali e il supporto alle realtà del territorio.

È notizia di qualche giorno fa la nomina di Roberta Mazzoni come nuova assessora con deleghe a Politiche per la salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e politiche per la famiglia annunciata dal sindaco Alessandro Barattoni.

