Nuova assessora al Welfare il plauso del Forum Terzo Settore | Mazzoni figura di grande competenza
Il Forum del Terzo Settore esprime il suo apprezzamento per la nomina di Roberta Mazzoni come nuova assessora al Welfare. Con deleghe a salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e famiglia, Mazzoni porta competenza e esperienza in un ruolo strategico. La sua nomina segna un passo importante per rafforzare le politiche sociali e il supporto alle realtà del territorio.
È notizia di qualche giorno fa la nomina di Roberta Mazzoni come nuova assessora con deleghe a Politiche per la salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e politiche per la famiglia annunciata dal sindaco Alessandro Barattoni.
#RAVENNA È ENTRATA IN CARICA LA NUOVA ASSESSORA #ROBERTAMAZZONI. SI OCCUPERÀ DI #SANITÀ, #POLITICHESOCIALI E #ASSOCIAZIONISMO Roberta Mazzoni, dal 1° gennaio è la nuova assessora con deleghe a Politiche per la salute, pol - facebook.com facebook
Fiorella #Zabatta, co-portavoce nazionale di Europa Verde, è la nuova assessora per le Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali nella giunta regionale della #Campania @p x.com
