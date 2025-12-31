Terzo settore è polemica | E’ un welfare di casta

Il recente dibattito sul terzo settore ha sollevato forti critiche, definendo la nuova Consulta dell’Ats 6 come un “welfare di casta” e “l’incubazione del potere”. Il Comitato per i diritti degli educatori professionali ha espresso preoccupazioni riguardo alla reale rappresentatività e trasparenza nel coinvolgimento dei soggetti interessati nella co-programmazione e co-progettazione dei servizi sociali.

"Questo non è welfare, è l’incubazione del potere". Piovono le critiche del Comitato per i diritti degli educatori professionali sulla Consulta del terzo settore dell’Ats 6 che si è da poco costituita con l’obiettivo di assicurare il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nella co-programmazione e co-progettazione dei servizi sociali. "Si chiama Consulta del terzo settore – proseguono gli educatori – ma è solo l’ennesima riunione di chi già comanda. Mentre noi educatori, che reggiamo il sistema, siamo tenuti fuori dalla porta, i soliti nomi si spartiscono le poltrone. Tutti eletti all’unanimità, naturalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terzo settore, è polemica: "E’ un welfare di casta" Leggi anche: Welfare oncologico ed enti del terzo settore: l’incontro a Latiano Leggi anche: Ilaria Salis, l’anti casta salvata dalla casta: dall’occupazione di case all’occupazione del seggio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Luca Zaia in carcere in visita a personale, detenuti e realtà del terzo settore. La risposta al call center per prenotare la visita medica VIDEO - facebook.com facebook #bilancio La povertà sanitaria e la salute mentale sono temi urgenti nella società, sempre più sulle spalle di famiglie, sindaci e Terzo settore. È giunto il tempo di estendere la Legge 166 antispreco anche alla donazione dei farmaci psicotropi. L’approvazione s x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.