Terzo settore è polemica | E’ un welfare di casta

Da ilrestodelcarlino.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recente dibattito sul terzo settore ha sollevato forti critiche, definendo la nuova Consulta dell’Ats 6 come un “welfare di casta” e “l’incubazione del potere”. Il Comitato per i diritti degli educatori professionali ha espresso preoccupazioni riguardo alla reale rappresentatività e trasparenza nel coinvolgimento dei soggetti interessati nella co-programmazione e co-progettazione dei servizi sociali.

"Questo non è welfare, è l’incubazione del potere". Piovono le critiche del Comitato per i diritti degli educatori professionali sulla Consulta del terzo settore dell’Ats 6 che si è da poco costituita con l’obiettivo di assicurare il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nella co-programmazione e co-progettazione dei servizi sociali. "Si chiama Consulta del terzo settore – proseguono gli educatori – ma è solo l’ennesima riunione di chi già comanda. Mentre noi educatori, che reggiamo il sistema, siamo tenuti fuori dalla porta, i soliti nomi si spartiscono le poltrone. Tutti eletti all’unanimità, naturalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

terzo settore 232 polemica e8217 un welfare di casta

© Ilrestodelcarlino.it - Terzo settore, è polemica: "E’ un welfare di casta"

Leggi anche: Welfare oncologico ed enti del terzo settore: l’incontro a Latiano

Leggi anche: Ilaria Salis, l’anti casta salvata dalla casta: dall’occupazione di case all’occupazione del seggio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.