Frana a Niscemi proseguono gli interventi | assistenza ai residenti e via ai ristori

A Niscemi, i vigili del fuoco continuano a lavorare dopo la frana che ha colpito il paese ieri mattina. La terra si è staccata dalla collina e ha invaso alcune case, costringendo gli abitanti a lasciare le abitazioni. Oggi, le squadre di soccorso distribuiscono cibo e offrono assistenza ai residenti evacuati, mentre le autorità avviano i primi ristori economici per i danni subiti.

Non si ferma l'attività dei vigili del fuoco a Niscemi, impegnati anche oggi nelle operazioni legate all'emergenza frana. Le squadre stanno accompagnando e assistendo i residenti della zona rossa nel rientro temporaneo nelle abitazioni, al fine di recuperare beni e ricordi essenziali. Nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 36 interventi, portando il totale a 1.339 operazioni dall'inizio dell'emergenza. Le attività proseguono con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza delle aree interessate dal movimento franoso. Interventi per fasce di rischio Nella fascia compresa tra i 50 e i 150 metri dal fronte di frana restano in coda due interventi.