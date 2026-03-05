la aston martin e il volante vibrano come se fosse il terremoto alonso rischia danni permanenti ai nervi delle dita

Prima del Gran Premio d’Australia, il responsabile di un team di Formula 1 ha dichiarato che i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll sono preoccupati per possibili danni ai nervi delle dita causati dalle intense vibrazioni sul volante delle monoposto. La vettura di un costruttore di auto da corsa vibra come se fosse scossa da un terremoto, mettendo in allerta i piloti.

In attesa del Gp d’Australia di domenica, il capo dell’Aston Martin, Adrian Newey, ha rivelato che i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll temono di subire danni permanenti ai nervi delle dita delle mani a causa delle vibrazioni estreme nel volante delle monoposto. El Mundo scrive: La vettura progettata da Newey ha riscontrato numerosi problemi durante i test pre-stagionali, tra cui la scarsa affidabilità del motore Honda e la mancanza di pezzi di ricambio. Hanno girato meno durante le prove, 128 giri completati in tre giorni in Bahrain, un numero equivalente a quello che molti rivali hanno raggiunto in una sola giornata. La situazione non è migliorata e Newey ha spiegato che entrambi i piloti stanno soffrendo le vibrazioni così intense nel volante da poter completare solo giri molto brevi: Alonso circa 25 e Stroll circa 15. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

