I Giardini Reali di Monza a pagamento | Ma solo per chi viene da fuori città La proposta dell’ex Sovrintendente

Marina Rosa propone di istituire una biglietteria ai Giardini Reali di Monza, motivando la scelta con la presenza di visitatori provenienti da fuori città. La proposta nasce dal desiderio di regolare meglio gli accessi e di raccogliere fondi per la manutenzione del parco. L’idea ha suscitato reazioni tra gli utenti e gli addetti ai lavori, alcuni favorevoli e altri scettici. La questione ora si apre al dibattito pubblico e alle decisioni delle autorità locali.

Monza – Una biglietteria all’ingresso dei Giardini Reali, almeno per chi arriva da fuori città. Un’idea che torna a riaffacciarsi nel dibattito culturale monzese e che, questa volta, viene dal punto di vista di Marina Rosa, già ispettrice della Soprintendenza per la Villa Reale e oggi presidente del Centro documentazione delle residenze reali lombarde. «Sono sempre stata, come funzionario della Soprintendenza, e sono tutt’ora, favorevole alla bigliettazione dei Giardini Reali per chi non è monzese», spiega. «Se vengono messi a pagamento, si crea un rapporto diverso da parte di chi li frequenta: diventa come quando entri in un museo». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dopo il caso di Reginaldo: "Giardini Reali a pagamento per salvare la flora e gli animali selvatici"Un nuovo biglietto di ingresso sarà introdotto ai Giardini Reali per proteggere la flora e gli animali selvatici.

Dopo il caso di Reginaldo: Giardini Reali a pagamento per salvare la flora e gli animali selvaticiUn ticket di ingresso per accedere ai Giardini Reali del Parco. Un ticket, naturalmente, a prezzo calmierato tra 1 a 2 euro. È questo quello che ipotizza Giada Turato, ex assessore all’Ambiente della ... monzatoday.it

Musei Reali Torino: mostre, progetti internazionali e serre nel 2026I Musei Reali di Torino hanno svelato il loro ambizioso programma culturale per il 2026. L’offerta prevede un calendario fitto di mostre di rilievo, collaborazioni internazionali e il completamento de ... it.blastingnews.com

