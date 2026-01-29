Le stragi in Iran sono reali ma questa foto è stata alterata con l’AI

Le immagini che circolano sui social mostrano scene di violenza in Iran, ma molte sono state manipolate con l’AI. Le proteste continuano, e le vittime aumentano, ma ora si fa fatica a distinguere tra realtà e fake. Una foto che ha fatto il giro del web è stata smascherata come un’alterazione digitale, sollevando dubbi sulla veridicità di molte immagini diffuse in queste settimane di crisi.

Mentre le proteste in Iran continuano a causare un alto numero di vittime, sui social circolano immagini sempre più scioccanti per raccontare la repressione del regime. Una di queste mostra una donna davanti a una distesa apparentemente infinita di sacchi neri con i cadaveri dei manifestanti. L'immagine, però, non corrisponde alla realtà. Per chi ha fretta. La donna ritratta nella foto esiste, così come le decine di corpi davanti a lei.. Tuttavia, la foto risulta alterata dall'AI per renderla più sensazionalistica, aumentando il numero dei corpi ed eliminando ogni altra persona presente per rendere la donna protagonista.

