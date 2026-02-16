In casa droga bilancini e una pistola | arrestato 45enne a Gioia del Colle
Un uomo di 45 anni è stato arrestato ieri a Gioia del Colle dopo che i carabinieri hanno trovato droga, bilancini e una pistola nel suo appartamento. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione nel centro storico, dove i militari hanno trovato anche munizioni e strumenti per il taglio delle sostanze. L’arresto si è verificato subito dopo il fermo, portando alla luce un’attività di spaccio in pieno svolgimento.
L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava per cedere stupefacente a un cliente. La successiva perquisizione ha permesso di scoprire oltre due kg tra hashish e cocaina e armi L’intervento dei militari dell’Arma è scattato al termine di un’attività di osservazione che ha permesso di sorprendere l’uomo mentre stava per perfezionare la cessione di sostanza stupefacente a un cliente. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita anche con l’ausilio dell’unità cinofila “Rowenda” del Nucleo Carabinieri di Modugno, ha consentito di rinvenire circa 1.590 grammi di hashish e 570 grammi di cocaina, oltre a circa 30 grammi di sostanza da taglio, bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.🔗 Leggi su Baritoday.it
