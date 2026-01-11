Libro fotografico racconta sodalizio oltre 60 anni tra Carabinieri e Alfa romeo

ROMA (ITALPRESS) – E’ in arrivo in tutte le librerie il volume: “Carabinieri e Alfa Romeo, al servizio del Paese”, un libro fotografico che celebra lo stretto legame tra l’Arma dei Carabinieri e lo storico marchio automobilistico, iniziato nell’immediato dopoguerra e proseguito fino ai giorni nostri. Edito da Giorgio Nada Editore, in 296 pagine, formato 26×28,5 cm, è firmato da Danilo Moriero e Lorenzo Ardizio, con la prefazione del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto. “Da bambino – scrive il Ministro – possedere un modellino della Giulia o dell’Alfetta dei Carabinieri era più di un gioco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

