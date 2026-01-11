Libro fotografico racconta sodalizio oltre 60 anni tra Carabinieri e Alfa romeo
ROMA (ITALPRESS) – E’ in arrivo in tutte le librerie il volume: “Carabinieri e Alfa Romeo, al servizio del Paese”, un libro fotografico che celebra lo stretto legame tra l’Arma dei Carabinieri e lo storico marchio automobilistico, iniziato nell’immediato dopoguerra e proseguito fino ai giorni nostri. Edito da Giorgio Nada Editore, in 296 pagine, formato 26×28,5 cm, è firmato da Danilo Moriero e Lorenzo Ardizio, con la prefazione del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto. “Da bambino – scrive il Ministro – possedere un modellino della Giulia o dell’Alfetta dei Carabinieri era più di un gioco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Carabinieri: Maserati e Alfa Romeo per il trasporto urgente di sangue e organi
Leggi anche: Maserati McPura e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: le nuove auto dei Carabinieri
Carabinieri e Alfa Romeo, una storia italiana lunga più di sessant’anni diventa un libro.
Libro fotografico racconta sodalizio oltre 60 anni tra Carabinieri e Alfa romeo - È in arrivo in tutte le librerie il volume: "Carabinieri e Alfa Romeo, al servizio del Paese", un libro fotografico che celebra lo stretto legame tra l'Arma dei Carabinieri e lo storico marchio ... msn.com
Carabinieri e Alfa Romeo, una storia italiana lunga più di sessant’anni diventa un libro - C’è un’immagine che attraversa decenni di storia italiana: una volante scura, la linea rossa lungo la carrozzeria, un’Alfa Romeo in servizio. ilmessaggero.it
Nel nuovo libro fotografico Lauri Griffin ha raccolto quattro decenni di immagini scattate nel dietro le quinti di film come ‘Fargo’, ‘La ricerca della felicità’, ‘Charlie’s Angels’, ‘Iron Man’, ‘Thor’ e molti altri - facebook.com facebook
Porto Torres presenta: “Mascheramenti” il libro fotografico di Emanuele Schiaffino x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.