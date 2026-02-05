Domani a Cesena verrà distribuito un libro fotografico che ripercorre un anno di cronaca locale. La pubblicazione, giunta alla sua ventesima edizione, raccoglie immagini e momenti significativi del territorio, raccontando giorno dopo giorno eventi e storie che hanno segnato il 2025. Un modo per rivivere i momenti importanti e fare il punto su un anno intenso per la città.

La storia del territorio cesenate raccontata giorno dopo giorno, anno dopo anno. E poi trasferita in una serie di pubblicazioni che domani arriveranno alla loro ventesima edizione. Dal 2006, il nostro fotoreporter Luca Ravaglia realizza un volume che raccoglie in 176 pagine a colori il condensato di 365 giorni di lavoro svolto nel comprensorio cesenate, partendo dalla città, per arrivare alla costa e alla vallate del Savio e del Rubicone. Un anno di storie, di eventi e di personaggi che i lettori del Resto del Carlino potranno rivivere gratuitamente recandosi in edicola domani mattina. Acquistando una copia dell’edizione cesenate del Carlino si riceverà infatti in omaggio il volume dedicato al 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno di cronaca. Domani in omaggio il libro fotografico che racconta il 2025

